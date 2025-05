Im Pfingstlager Bad Kissingen sind noch Plätze für Mädchen frei

MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Das traditionelle Pfingstlager der Kommunalen Jugendarbeit findet in diesem Jahr vom 7. bis 12. Juni „on tour“ An der Zent in Münnerstadt statt, da die Hütten am Farnsberg renoviert werden.

Für das Pfingstlager gibt es noch zehn freie Plätze, die aus organisatorischen Gründen ausschließlich Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren offenstehen.

Die Teilnehmerinnen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Bastel-, Spiel- und Sportangeboten sowie weiteren spannenden Aktivitäten wie einer Lagerolympiade und einem Besuch im Triamare in Bad Neustadt. Die Betreuung erfolgt durch Ehrenamtliche des Landratsamts Bad Kissingen gemeinsam mit den Kreisjugendpflegerinnen und -pflegern. Die Kosten betragen 110 Euro für Kinder aus dem Landkreis inklusive Vollverpflegung.

Weitere Informationen sind unter www.kg.de/2032 oder telefonisch bei Melanie Schäfer unter 0971/801-7015 erhältlich.