Im Stattbahnhof geht auch im April die Post ab

SCHWEINFURT – Der Stattbahnhof bietet auch im April ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Events.

Vorverkaufsstellen:

Schweinfurt: Collibri Buchhandlung und Tourist-Info

Hofheim: Musik Hofmann

Haßfurt: Kulturamt Haßfurt

Weitere: Tourist-Infos in Würzburg, Volkach und Gerolzhofen

Online: www.stattbahnhof.de

Freitag, 04.04., 20 Uhr, kleiner Saal

Konzert: TV Smith and the Bored Teenagers

TV Smith schrieb 1977 mit The Adverts Musikgeschichte. Die Band gehörte zu den innovativsten Vertretern der britischen Punk-Welle der späten 70er Jahre. Ihr Debütalbum Crossing The Red Sea With The Adverts zählt bis heute zu den einflussreichsten Punk-Alben überhaupt. Songs wie Gary Gilmore’s Eyes, Bored Teenagers, One Chord Wonders oder No Time To Be 21 sind untrennbar mit der Ära des musikalischen Aufbruchs verbunden.

Statt sich an Erfolgsformeln festzuklammern, ging TV Smith konsequent neue Wege. Nach dem zweiten Album Cast Of Thousands lösten sich The Adverts auf – das Album floppte zwar in den Charts, gilt heute aber als visionäres Meisterwerk.

TV Smith verfolgt seitdem eine beeindruckende Solokarriere und veröffentlicht regelmäßig energiegeladene Hymnen gegen das Establishment. In Schweinfurt präsentiert er nicht nur die großen Adverts-Klassiker, sondern auch die stärksten Songs seiner Solo-Alben.

Samstag, 05.04., 20:30 Uhr, großer Saal

Konzert: First Act Night 2025

Das beliebte Newcomerfestival geht in die nächste Runde. Sechs junge oder neue Bands – für einige ist es sogar der erste Auftritt überhaupt – zeigen ihr Können. Jede Band hat 25 Minuten Zeit, um Publikum und Jury zu überzeugen. Am Ende entscheidet eine Abstimmung per Stimmkarte, wer als Siegerband hervorgeht.

Line-up:

Cloud Of Fire – Rock und Hardrock aus Schweinfurt

Sir Sonntag – Alternative Hip-Hop und Rap aus Würzburg

Snow Mountain – Alternative Metal aus Schweinfurt

Challenger – Heavy Rock aus Stettbach Rock City

The Slats – Alternative Rock aus Schweinfurt

Slacktones – Ska-Punk aus Bamberg

Einlass um 20 Uhr, Konzertbeginn um 20:30 Uhr. Rechtzeitiges Erscheinen wird empfohlen, um am Ende fair abstimmen zu können.

Samstag, 05.04., 22 Uhr, kleiner Saal

Disco: Drum and Bass – Wir tanzen konzentriert

Freut euch auf fette Bässe, rasante Hi-Hats und energiegeladene Dance-Grooves. Die WTK Crew sorgt für den richtigen Sound.

Dienstag, 08.04., 20 Uhr, großer Saal

Konzert: Monsters of Liedermaching

Die Monsters of Liedermaching sind zurück. Ihr neues Live-Album Setzen, Sekt reiht sich nahtlos in ihre humorvolle und kreative Diskografie ein.

Mit 12 neuen Songs bringen sie skurrile Themen wie musikhassende Katzen, gescheiterte Fußballkarrieren oder Tapetenfarbenentscheidungen auf die Bühne. Doch hinter all dem Humor steckt auch Tiefgang – die Monsters nutzen ihre Musik als Ventil für die Wirren des Lebens.

Das Publikum erwartet ein mitreißender Abend voller Lieblingslieder und neuer Highlights. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht.

Donnerstag, 10.04., 20 Uhr, großer Saal

Konzert: Shelter

Zum 30-jährigen Jubiläum ihres legendären Albums Mantra gehen Shelter auf Europatour. Die Band verbindet Hardcore-Punk mit den spirituellen Lehren des Krishna-Bewusstseins und prägte mit Mantra eine ganze Szene.

Frontmann Ray Cappo beschreibt die Essenz des Albums mit den Worten:

Die größte Illusion ist, dass wir nur unser Körper sind. Mantra erinnert uns daran, dass wir viel mehr sind.

Fans erwartet eine mitreißende Show, die Härte und Spiritualität vereint.

Freitag, 11.04., 21 Uhr, großer Saal

Konzert: Henrik Freischlader

Blues-Fans aufgepasst. Henrik Freischlader kehrt auf die Bühne zurück. Der Ausnahmegitarrist spielte bereits mit B.B. King, Gary Moore, Joe Bonamassa und anderen Größen der Szene.

Mit rauer Stimme, virtuosem Gitarrenspiel und einem einzigartigen Gespür für Grooves hat er sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut.

2024 geht er mit seiner Band wieder auf Tour – mit viel Improvisation, neuen Setlisten und jeder Menge Leidenschaft.

Samstag, 12.04., 20 Uhr, kleiner Saal

Disco: Gute alte Zeit

Nach der erfolgreichen Premiere geht die Eventreihe Gute alte Zeit in die zweite Runde.

Die Party beginnt schon um 20 Uhr und endet um 2 Uhr – perfekt für alle, die nicht erst um Mitternacht losziehen möchten. Egal ob Familie, Job oder einfach Lust auf frühere Partys – hier ist der richtige Ort.

Der Sound bleibt unverändert. DJ Tobias Latsch legt Klassiker und aktuelle Tracks auf. Eine neue Party-Tradition für Schweinfurt. Ihr entscheidet.

Samstag, 19.04., 24 Uhr, kleiner Saal

Disco: Konnekkt – Techno zum Naschen

Achtung: Beginn erst um Mitternacht.

Freitag, 25.04., 20:30 Uhr, kleiner Saal

Konzert: Erection, Neat Mentals, Concrete Lipstick

Erection bringen frischen Wind in die Punk-Szene. Mit ihrem eigenwilligen PPP-Punk (was das genau heißt, müsst ihr selbst herausfinden) sorgen sie für pure Energie auf der Bühne.

Zusammen mit Neat Mentals und Concrete Lipstick erwartet euch ein Abend voller wilder Riffs, mitreißender Texte und echtem Punkrock-Spirit.