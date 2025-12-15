Im Würzburger Land wurde ein Spiegel abgerissen und eine Fahrzeugseite beschädigt – Gibt es Zeugen?

ERLABRUNN, LKR. WÜRZBURG. In der Zeit zwischen Donnerstag, 13:00 Uhr und Freitag, 18:00 Uhr, wurde in der Zellinger Straße der linke Außenspiegel eines schwarzen VW Passat abgefahren. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen hohen dreistelligen Betrag.

WALDBÜTTELBRUNN, LKR. WÜRZBURG. Am Freitag kam es im Holzweg, zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer VW Passat an der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen gelben Mercedes Vito, Baujahr 2023, handeln muss. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.