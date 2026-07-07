Imker stellen Weichen für 2027: Das neue Bienenjahr beginnt im Juli
VEITSHÖCHHEIM – Auch wenn es für viele noch nach Hochsommer klingt: Für Honigbienen ist das Jahr mit der Sommersonnenwende Ende Juni bereits vorüber. Die Imkerinnen und Imker in Bayern bereiten nun die Völker auf den kommenden Winter vor, um die Grundlage für ein erfolgreiches Jahr 2027 zu schaffen.
Vorbereitung auf den Winter
Mit dem Abklingen der Lindenblüte Mitte Juli endet an vielen Standorten die Trachtzeit. Die Königinnen reduzieren die Eiablage, und das Wachstum der Völker stoppt. Dennoch ist die Versorgung essenziell: Die im August und September schlüpfenden „Winterbienen“ benötigen ausreichend Nektar und Pollen, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen.
Zu den zentralen Aufgaben der Imker in dieser Phase zählen:
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Varroa-Behandlung: Gezielte Maßnahmen zum Schutz vor der Varroamilbe.
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Winterfütterung: Sicherstellung der Vorräte für die kalten Monate.
Beitrag zur Artenvielfalt: Jeder kann helfen
Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) betont, dass neben Imkern auch Privatpersonen die Bienen unterstützen können – oft schon durch „einfaches Nichtstun“:
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Blühende Wiesen: Weniger Mähen und Wässern fördert das Blütenangebot.
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Lebensräume: Totholz und Insektentränken bieten wichtige Rückzugsorte für Bienen, Igel und andere Kleintiere.
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Pflanzempfehlungen: Die LWG bietet unter www.lwg.bayern.de/bienen/bildung_beruf/297917 Tipps für insektenfreundliche Gärten, Terrassen und Balkone.
Honig: Ein regionales Naturprodukt
Bayern bietet eine enorme Sortenvielfalt von bis zu 20 Honigarten – von der Frühlingsblüte bis zum würzigen Waldhonig. Da Honig kein standardisiertes Industrieprodukt ist, unterscheidet er sich geschmacklich jedes Jahr aufs Neue und spiegelt die bayerische Kulturlandschaft wider.
Wichtige Verbraucherinfo: Herkunftskennzeichnung
Seit Juni 2026 gibt es eine klare Vorgabe für die Transparenz beim Honigkauf: Das Herkunftsland muss zwingend im Sichtfeld der Verpackung angegeben werden. Dies erleichtert Verbrauchern die bewusste Entscheidung für regionalen Honig aus Deutschland.
Honig zeichnet sich durch seine Naturbelassenheit aus – er wird nach der Ernte lediglich gesiebt und gerührt. Kurze Transportwege und die Unterstützung der lokalen Imkerei machen den Honig aus Bayern zu einer nachhaltigen Wahl.
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