Immer das Gleiche: Dunkel bekleidet und ohne Licht mit dem E-Scooter unterwegs

BAD KISSINGEN – Am Dienstagmorgen kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der Fahrer des Elektrorollers wurde leicht verletzt – der Mann war dunkel gekleidet und ohne Licht unterwegs.

Am Dienstag, gegen 07:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Am Steig/Kissinger Straße zu einem Unfall. Eine 41-jährige Autofahrerin wollte von der Straße Am Steig nach links in die Kissinger Straße einbiegen. Ein 31-jähriger Afghane fuhr dunkelgekleidet und ohne Licht Am Steig entlang und wurde hierbei von der abbiegenden Frau erfasst. Der Mann erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Die Polizei weist in diesem Kontext auch darauf hin, wie wichtig es für alle Verkehrsteilnehmer ist, besonders in der dunklen Jahreszeit auf gute Sichtbarkeit zu achten. Dunkle Kleidung und fehlende Beleuchtung erhöhen das Unfallrisiko erheblich. Deshalb sollten Fußgänger, Radfahrer und E-Scooter-Fahrer reflektierende Kleidung tragen und stets ihre Beleuchtung einschalten, um frühzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern erkannt zu werden.