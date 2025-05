Immer die Sache mit der Vorfahrt: 10.000 Euro Schaden

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Freitag, den 16. Mai 2025, ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Rexrothstraße/Bahnhofstraße.

Ein Autofahrer befuhr die Bahnhofstraße von der Sackenbacher Straße kommend und wollte nach links in Richtung Bahnhof abbiegen, wobei er die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtete. Dieser befuhr die Rexrothstraße und wollte anschließend der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Bahnhofstraße folgen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Unfallverursacher gegen ein unbeteiligtes Fahrzeug geschleudert wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Der Beifahrer des Unfallverursachers erlitt leichte Verletzungen.