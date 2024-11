Immer diese Sache mit der Vorfahrt: Missachtung kostet 27.000 Euro

KARSBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am frühen Mittwochabend, kurz vor 18:00 Uhr, war eine 60-jährige Frau mit ihrem Opel auf der B27 aus Richtung Gössenheim unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2303 wollte sie nach rechts in Richtung Hammelburg abbiegen und weiter der Bundesstraße folgen.

Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Opel Mokka, der aus Richtung Gemünden kommend geradeaus in Richtung Hammelburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 27.000 Euro entstand. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Fahrer des Opel Mokka wurde leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Opel Mokka blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten regelte die Feuerwehr Karsbach den Verkehr.