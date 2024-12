Immer mehr Menschen sind mit Drogen im Blut auf Achse

GEROLZHOFEN / FRANKENWINHEIM / DONNERSDORF – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21./22. Dezember 2024, kontrollierte die Polizei im Landkreis Schweinfurt mehrere Verkehrsteilnehmer, die unter erheblichem Einfluss von Drogen oder Medikamenten standen. Insgesamt wurden fünf Fahrer gestoppt, bei denen in jedem Fall eine Blutprobe angeordnet wurde, um die genaue Beeinträchtigung festzustellen.

Gegen 20:20 Uhr fiel den Beamten in Gerolzhofen ein VW auf, dessen 23-jährige Fahrerin typische Anzeichen einer Beeinträchtigung zeigte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Wenig später, in der Pestalozzistraße, geriet eine 22-jährige Fahrerin ins Visier der Beamten. Sie zeigte ebenfalls Auffälligkeiten und gab zu, Haschkekse konsumiert zu haben. Auch hier ergab der Drogenschnelltest ein positives Ergebnis, und eine Blutprobe wurde entnommen.

In der Nacht kontrollierte die Polizei gegen 02:40 Uhr einen 48-jährigen Fahrer, bei dem deutliche Anzeichen von Drogeneinfluss festgestellt wurden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, und auch in diesem Fall folgte eine Blutprobe.

Bereits um 23:10 Uhr war in Frankenwinheim ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Er gab an, Medikamente mit drogenähnlicher Wirkung eingenommen zu haben. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet, um die Substanzen genauer zu untersuchen.

Schon am Samstagvormittag stoppte die Polizei in Donnersdorf einen Opel-Fahrer, der unter dem Einfluss von THC stand. Wie in den anderen Fällen wurde auch hier eine Blutentnahme durchgeführt.

Allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen dauern an, um die Art der Beeinträchtigung und die rechtlichen Konsequenzen zu klären.

Die Polizei warnt eindringlich davor, unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten ein Fahrzeug zu führen. Die Beeinträchtigungen gefährden nicht nur den Fahrer, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden die Kontrollen in der Region weiterhin verstärkt.