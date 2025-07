Immer und immer wieder fallen die Leute darauf herein: Callcenterbetrug – Ehepaar übergibt Goldbarren

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Telefonbetrüger haben am Montag mit einer perfiden aber gleichwohl bekannten Masche ein Ehepaar dazu gebracht, einen Goldbarren zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montagnachmittag wurde ein Ehepaar im Alter von 86 Jahren angerufen. Ihnen wurde gesagt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe sollten die beiden Rentern eine Kaution an einen Abholer übergeben. Das Ehepaar übergab daraufhin zwischen 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr an einem Unbekannten im Bereich der Erthalstraße, in der Nähe der Agathakirche, einen Goldbarren im Wert von einem hohen fünfstelligen Betrag.

Der Abholer entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Friedrichstraße.

Der Unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 30 Jahre alt

Circa 185 cm groß

Circa 75 Kg schwer, bei schlanker Statur

Sonnengebräunt

Elegant gekleidet mit einem dunklen Sakko

Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.