Immer und immer wieder klappt es: Täter erbeuten Geld mittels „Schockanruf“ in Werneck

WERNECK – LKR. SCHWEINFURT – Am Dienstagnachmittag fiel eine Rentnerin im Ortsteil Rundelshausen einer bekannten Betrugsmasche zum Opfer.

Die Täter gaben sich am Telefon als Polizei aus und überzeugten die Frau, eine fünfstellige Geldsumme zur Abwendung einer angeblichen Haftstrafe für ihre Tochter zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Betrüger riefen die Seniorin an und behaupteten, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Haftstrafe abzuwenden, forderten sie eine hohe Kaution. Gegen 14:00 Uhr übergab die Frau das Bargeld in der Nähe der Schule im Ortsteil Rundelshausen an einen Mann, der anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Alter: 30 bis 40 Jahre

Größe: 170 bis 180 cm

Kleidung: dunkel

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Übergabe beobachtet hat oder Informationen zur Identität des Mannes oder zu einem möglichen Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden. Jede noch so kleine Beobachtung könnte für die Ermittlungen von großer Bedeutung sein.