Immer wieder das Gleiche: Pkw auf Lebensmittelparkplatz beschädigt – Gibt es Zeugen in Hammelburg?

15. Dezember 2025Letztes Update 15. Dezember 2025
HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Am Freitag kam es zwischen 09:00 Uhr bis 12:15 Uhr auf einen Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kissinger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde der Kotflügel eines schwarzen SEAT, Cupra Leon, vermutlich durch einen Einkaufswagen beschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.

