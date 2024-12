Immer wieder wird keine Verantwortung getragen: Angefahren und abgehauen

SCHWEINFURT – Parkschaden an Ford Kuga – Zeugen gesucht

Am 28. Dezember 2024, gegen 14:20 Uhr, stellte eine 35-jährige Schweinfurterin fest, dass ihr geparkter Pkw, ein Ford Kuga, in der Oskar-von-Miller-Straße während ihres Aufenthalts in einem Einkaufsmarkt von einem unbekannten Fahrzeug auf der Fahrerseite beschädigt worden war.

An der Fahrerseite des Fahrzeugs waren deutliche Kratzspuren zu erkennen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Es wird vermutet, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Ford Kuga gefahren ist.

Die Polizei Schweinfurt bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu dem verursachenden Fahrzeug geben können.

