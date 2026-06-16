Impfberatung für Eltern: Gesundheitsamt Schweinfurt lädt ein
SCHWEINFURT – Im Rahmen der Bayerischen Impfwoche 2026 bietet das Gesundheitsamt Schweinfurt eine gezielte Impfberatung für Eltern an. Vom 7. bis 9. Juli 2026 können sich Erziehungsberechtigte zu Impfstatus und Empfehlungen für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren informieren.
Individuelle Beratung ohne Anmeldung
Die Beratungsgespräche richten sich an Eltern, die offene Fragen zum Impfschutz ihrer Kinder klären möchten. Als Unterstützung erhalten die Teilnehmenden eine persönliche Checkliste mit den Beratungsergebnissen sowie Informationsmaterial zu den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO).
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Voraussetzung: Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich.
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Wichtig: Bitte bringen Sie die Impfunterlagen (z. B. Impfbuch oder Nachweise) Ihrer Kinder mit.
Termine und Ort
Die Beratung findet im Gesundheitsamt Schweinfurt (Landratsamt-Hauptgebäude, Schrammstraße 1, Raum 186) zu folgenden Zeiten statt:
|Tag
|Uhrzeit
|Dienstag, 07.07.2026
|14:00 – 16:00 Uhr
|Mittwoch, 08.07.2026
|13:00 – 15:00 Uhr
|Donnerstag, 09.07.2026
|10:00 – 12:00 Uhr & 14:00 – 17:00 Uhr
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