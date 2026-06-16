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Impfberatung für Eltern: Gesundheitsamt Schweinfurt lädt ein

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
Impfberatung für Eltern: Gesundheitsamt Schweinfurt lädt ein
Foto: Pixabay / geralt
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SCHWEINFURT – Im Rahmen der Bayerischen Impfwoche 2026 bietet das Gesundheitsamt Schweinfurt eine gezielte Impfberatung für Eltern an. Vom 7. bis 9. Juli 2026 können sich Erziehungsberechtigte zu Impfstatus und Empfehlungen für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren informieren.

Individuelle Beratung ohne Anmeldung

Die Beratungsgespräche richten sich an Eltern, die offene Fragen zum Impfschutz ihrer Kinder klären möchten. Als Unterstützung erhalten die Teilnehmenden eine persönliche Checkliste mit den Beratungsergebnissen sowie Informationsmaterial zu den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO).

Termine und Ort

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Die Beratung findet im Gesundheitsamt Schweinfurt (Landratsamt-Hauptgebäude, Schrammstraße 1, Raum 186) zu folgenden Zeiten statt:

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Tag Uhrzeit
Dienstag, 07.07.2026 14:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch, 08.07.2026 13:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag, 09.07.2026 10:00 – 12:00 Uhr & 14:00 – 17:00 Uhr


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