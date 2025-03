Impfberatung in den 6. Klassen der Schulen in Stadt und Landkreis

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ein vollständiger und altersentsprechender Impfschutz ist zur Vermeidung von schweren Erkrankungen wie Masern, Röteln, Tetanus oder Diphtherie wichtig. Dazu veröffentlicht die Ständige Impfkommission am Robert Koch Institut regelmäßig ihre Impfempfehlungen.

Um sowohl Kinder als auch Eltern auf eventuell noch ausstehende empfohlene Impfungen hinweisen zu können, führt das Gesundheitsamt im Auftrag des Bayerischen Gesundheitsministeriums in den kommenden Wochen wieder Impfberatungen an den sechsten Klassen in den Schulen von Stadt und Landkreis Schweinfurt durch.

Diese Aktion schafft ein Bewusstsein für die Bedeutung von Impfungen, trägt dazu bei, auf mögliche Impflücken bei Schülerinnen und Schülern aufmerksam zu machen, und hilft bei der Erfassung lokaler Impfquoten. Damit unterstützt das Gesundheitsamt das Impfkonzept des Bayerischen Gesundheitsministeriums und die Impfbemühungen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Diese Aktion ist ein wichtiger Baustein der Prävention und trägt zur Verbesserung der Impfsituation bei.

Das Gesundheitsamt Schweinfurt bittet daher Eltern, Kinder und die Schulen um Unterstützung bei dieser Aktion. Die Schulen informieren die Eltern rechtzeitig über den genauen Termin.

Die gesetzliche Grundlage zur Sichtung der Impfbücher findet sich im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die erhobenen Daten bei der Durchsicht der Impfbücher werden anonymisiert ausgewertet, und es werden keine personenbezogenen Daten vom Gesundheitsamt gespeichert.

Wie läuft die Impfberatung ab?

Schülerinnen und Schüler bringen ihre Impfbücher in einem verschlossenen Umschlag am Morgen des Beratungstermins mit in die Schule und erhalten sie mittags zurück. Werden Impflücken festgestellt, erhalten sie weitere Informationen zu den aktuellen Impfempfehlungen. Für einen Impftermin können sich Eltern und ihre Kinder dann an die jeweiligen Kinder-, Jugend- und Hausärztinnen und Ärzte wenden. Eine allgemeine Impfpflicht besteht nicht. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen. Das Gesundheitsamt selbst führt keine Impfungen durch.

Zusätzlich erhalten Schülerinnen und Schüler Flyer zur Vorsorgeuntersuchung J eins, die für alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren empfohlen wird, sowie zur im gleichen Alter empfohlenen Schutzimpfung gegen die Infektion mit dem humanen Papillomavirus.

Ausführliche Informationen zum Thema Impfungen gibt es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dem Robert Koch Institut, dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie bei den Krankenkassen.