Auto IU
Improvisationstheater im Jazzkeller Bamberg
BAMBERG – Am Freitag, den 20. Februar 2026, präsentieren die Anonymen Improniker ab 20 Uhr eine interaktive Show im Jazzkeller in der Oberen Sandstraße. Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreicher Abend voller spontaner Szenen, bei dem das Publikum aktiv in die Gestaltung der Geschichten einbezogen wird.
Karten für die Veranstaltung können beim BVD in der Langen Straße oder online über die Webseite der Anonymen Improniker erworben werden. Zudem öffnet die Abendkasse vor Ort ab 19:30 Uhr für Kurzentschlossene.
