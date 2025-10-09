Auto IU

Impulse und Austausch für eine gesunde Zukunft in Hofheim

9. Oktober 2025Letztes Update 9. Oktober 2025
Klimaschutzkoordinatorin Nora Gnilke, Bürgermeister Alexander Bergmann, Johannes Kiep von der AOK Bayern und Franziska Schmoll von der Gesundheitsregion plus Landkreis Haßberge (von links) präsentieren die UV-Index-Tafel, die im Freibad in Hofheim i.UFr. ihren Platz finden wird. - Foto: Sonja Gerstenkorn/Landratsamt Haßberge.
HOFHEIMIm Rahmen der Erlebniswochen Zukunftsklima fand in Maya’s Unverpacktladen und Café in Hofheim ein informativer Vortragsnachmittag zum Thema „Klimawandel und Gesundheit“ statt.

Prof. Dr. Christian Schulz referierte über die vielfältigen gesundheitlichen Auswirkungen der Klimaveränderungen, wie Hitzeperioden, neue Infektionskrankheiten und Luftverschmutzung. Im Anschluss diskutierten die zahlreichen Gäste gemeinsam über Lösungsansätze, insbesondere sogenannte Co-Benefits wie umweltfreundliche Mobilität und eine pflanzenbasierte Ernährung, die Klima und Gesundheit gleichermaßen schützen.

Praktische Einblicke und regionale Ansätze

Inhaber Christian Wittmann gab den Teilnehmenden einen exklusiven Einblick in seinen Unverpacktladen und das Café, um zu zeigen, wie ein gesunder und nachhaltiger Wandel im Alltag aussehen kann. Bei Kaffee und hausgemachtem Kuchen wurden die Möglichkeiten für einen gesunden und nachhaltigen Wandel auf individueller und gesellschaftlicher Ebene diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass im Landkreis Haßberge bereits viele positive Ansätze existieren, die sowohl dem Klima als auch der Gesundheit zugutekommen.

Übergabe der UV-Indextafel

Passend zum Thema Klimawandel und Gesundheitsschutz wurde im Rahmen der Veranstaltung eine UV-Indextafel an Bürgermeister Alexander Bergmann übergeben. Die Übergabe erfolgte durch Johannes Kiep von der AOK Bayern, Franziska Schmoll von der Gesundheitsregion plus Landkreis Haßberge und Klimaschutzkoordinatorin Nora Gnilke.

Die Tafel wird zukünftig im Hofheimer Freibad platziert, um Gäste auf die tagesaktuelle UV-Belastung aufmerksam zu machen und über notwendige Schutzmaßnahmen zu informieren.

Alle Beteiligten bewerteten den Themennachmittag als großen Erfolg und wichtigen Schritt, um das Bewusstsein für die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels zu schärfen und gleichzeitig konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

