In alkoholisiertem Zustand die Kurve nicht gekriegt
CASTELL-GREUTH – Ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Neustadt/Aisch verursachte am Sonntag gegen 01:00 Uhr am Ortseingang von Greuth einen Verkehrsunfall, nachdem er in einer Linkskurve geradeaus fuhr.
Der PKW BMW überfuhr dabei ein Ortsschild, einen Unterstand sowie einen Stromverteilerkasten und prallte gegen einen Holzmast, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Der Grund für den Fahrfehler war eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers; ein Test ergab 1,66 Promille.
Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Am PKW entstand Totalschaden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.
