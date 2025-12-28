Auto IU

In Bad Kissingen wurde ein Segway-Scooter geklaut – Wer kann Hinweise geben?

28. Dezember 2025Letztes Update 28. Dezember 2025
BAD KISSINGEN – Ein grüner E-Scooter der Marke Segway wurde in der Erhardstraße von einem Unbekannten gestohlen. Das knapp 700 Euro teure Fahrzeug war in einem Hinterhof abgestellt. Der Diebstahl hat sich zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 04:30 Uhr, ereignet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.

