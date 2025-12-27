In Bad Neustadt wurde eine Scheibe eingeworfen und ein Kia beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

BAD NEUSTADT A.D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Ein Unbekannter hat eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Rhönblick“ mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen. Der Schaden entstand in der Zeit zwischen Sonntag, 00:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr und beläuft sich auf etwa 300 Euro.

BAD NEUSTADT A.D. SAALE, OT HERSCHFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitag, zwischen 14:20 Uhr, und 15:10 Uhr, hat ein Unbekannter einen geparkten Kia auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kastanienallee beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hat einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an der linken Fahrzeugseite hinterlassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.