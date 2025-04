In den Haßbergen können ab sofort brauchbare Altkleider und Alttextilien über Container abgegeben werden

HASSBERGE – In Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge nun eine flächendeckende Abgabemöglichkeit für Alttextilien und Altkleider an. Hintergrund ist die seit diesem Jahr geltende EU-Abfallrahmenrichtlinie, die eine Getrenntsammelpflicht für Alttextilien vorschreibt.

Warum ist die getrennte Sammlung von Alttextilien wichtig?

Die neue Regelung soll den Umweltschutz stärken und eine effizientere Nutzung von Ressourcen ermöglichen. Alttextilien enthalten wertvolle Rohstoffe, die bei einer sorgfältigen Trennung wiederverwendet werden können.

Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger?

Kaputte oder verschmutzte Textilien gehören in die Restmülltonne. Gebrauchsfähige, saubere und trockene Kleidung kann in Altkleidercontainer oder zu karitativen Einrichtungen gebracht werden.

Wo gibt es Altkleidercontainer?

Die Wertstoffhöfe der Gemeinden Bundorf, Ebelsbach, Eltmann, Gädheim, Haßfurt (Poldergraben, Uchenhofer Str.), Knetzgau, Oberaurach, Pfarrweisach, Rauhenebrach, Riedbach, Sand, Stettfeld, Theres, Wonfurt und Zeil bieten entsprechende Container an. Weitere Standorte werden durch das Bayerische Rote Kreuz abgedeckt.

Detaillierte Informationen finden sich auf der Webseite www.awhas.de unter der Rubrik Privathaushalte.

Nachhaltige Alternativen zur Entsorgung

Kleidungsstücke müssen nicht im Container landen – es gibt viele nachhaltige Alternativen. Eine Möglichkeit ist, sie an Familie und Freunde weiterzugeben. Auch Kleiderbasare und Flohmärkte im Landkreis bieten eine gute Gelegenheit, vor allem für Kinderkleidung. Upcycling kann ebenfalls eine sinnvolle Option sein. Ein altes T-Shirt lässt sich zur Stofftasche umnähen, eine alte Jeans zu einer Umhängetasche oder Shorts umgestalten.

Bewusst konsumieren gegen Fast Fashion

Der Markt wird von minderwertiger, billig produzierter Kleidung überschwemmt, die nach wenigen Wäschen unbrauchbar ist. Durch bewusstes Einkaufen und hochwertigere Kaufentscheidungen kann jeder einen Beitrag zur Eindämmung von Fast Fashion leisten und die Umwelt schonen.

Bei Fragen steht die Abfallberatung unter 09521/27-712 zur Verfügung.