In den Haßbergen startet die Spielmobil-Saison 2025

HAßBERGE – Das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge (KJR) startet pünktlich zu den Osterferien in die neue Saison. In der ersten Ferienwoche macht das Spielmobil an zwei Tagen in Zeil am Main und zwei Tagen in Knetzgau Halt. In der zweiten Woche stehen Theres (zwei Tage) und Breitbrunn (ein Tag) auf dem Programm.

Das offene Angebot des KJR Haßberge richtet sich an Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren und steht unter dem Motto „Dort spielen, wo die Kinder leben“. Wie auf einem Spielplatz können die Kinder kommen und gehen, wann sie möchten – die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern.

Von 10 bis 15 Uhr bringt das Spielmobil-Team jede Menge Spiel, Spaß, Kreativität und Action in die Gemeinden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen zu den Terminen gibt es unter www.kjr-has.de oder in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Haßberge (info@kjr-has.de, 09521/951685).