In den Hassbergen wurden ein Gartenzaun und ein Mercedes beschädigt – Gibt es Zeugen?

SAND A. MAIN, LKR. HASSBERGE. Bereits in dem zurückliegenden Zeitraum zwischen dem 1. November und dem 19. Dezember hat ein unbekanntes Fahrzeug den Gartenzaun eines Grundstücks in der Joachim-Hofmann-Straße beschädigt. Die Polizei ermittelt nach Bekanntwerden nun wegen Unfallflucht.

ZEIL A. MAIN, LKR. HASSBERGE. Ein schwarzer Mercedes Vito wurde gleich zweimal mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 04:00 Uhr und 18:00 Uhr die Beifahrerseite zerkratzt. Am Samstag sind zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr weitere Kratzer auf der Fahrerseite hinzugekommen. Das Auto war in der Krumer Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.