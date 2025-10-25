Auto IU
In der Hassbergen heulen die Sirenen heute zur Probe
HASSBERGE – Das Landratsamt Haßberge führt in Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt am Samstag, den 25. Oktober 2025, um 11:45 Uhr einen Probebetrieb der Feuerwehrsirenen im Inspektionsbezirk IV durch.
Betroffen sind die Sirenen der:
- Stadt Eltmann
- Gemeinden Oberaurach, Rauhenebrach, Knetzgau und Sand
- Gemeinden Theres, Gädheim und Wonfurt
Das Sirenensignal wird eine Minute dauern und zweimal unterbrochen.
