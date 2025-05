In der Kurve überholen ging in die Hose: 18-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

NEUBRUNN, LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochabend, kurz nach 19:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße WÜ 59 zwischen Wenkheim und Neubrunn ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer wollte in einem Kurvenbereich ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen, geriet dabei jedoch zu weit nach links in den Grünstreifen.

Beim Gegenlenken verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Fahrbahn und kam rechts in einer Böschung zum Stehen. Er und seine Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien, wurden aber zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen in Würzburger Krankenhäuser gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in den Unfall verwickelt.

Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Kreisstraße WÜ 59 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr Neubrunn vorübergehend gesperrt werden.