In der Umkleidekabine fotografiert und gefilmt – Täter und weitere Zeugen in Arnstein gesucht
ARNSTEIN – Am Sonntagvormittag kam es in einem Schwimmbad in Arnstein zu einem Vorfall der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Eine Mutter bemerkte, wie sie und ihre fünfjährige Tochter in einer Umkleidekabine augenscheinlich mit einem dunklen Smartphone gefilmt oder fotografiert wurden. Der unbekannte Täter flüchtete, konnte jedoch von der Geschädigten und einer Zeugin beschrieben werden.
Der Vorfall ereignete sich am 28. September 2025, gegen 10:45 Uhr, in einer Umkleidekabine des Schwimmbades. Die Geschädigte sah ein dunkles Smartphone, das aus der gegenüberliegenden Kabine auf sie und ihre Tochter gerichtet war.
Als die Mutter ihre Tochter auf das Handy aufmerksam machte, wurde das Gerät schnell weggezogen und der unbekannte Mann entfernte sich zügig aus der Kabine.
Die junge Frau beschrieb den Täter als einen normalgewichtigen, etwa 1,75 Meter großen und circa 40-jährigen Mann mit west- oder nordeuropäischem Aussehen. Die Geschädigte sprach eine unweit der Kabinen stehende Frau auf den Vorfall an. Diese Zeugin konnte den Mann ebenfalls wahrnehmen und bat ihren Ehemann, in der Herren-Sammelumkleide nach ihm zu suchen. Der flüchtige Mann konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.
Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet das beteiligte Ehepaar sowie weitere potenzielle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.
