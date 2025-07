In drei Würzburger Schulen eingebrochen

WÜRZBURG – In den Stadtteilen Heuchelhof und Rottenbauer wurde in der Nacht vom 28.07.2025, gegen 17:00 Uhr bis 29.07.25, etwa 07:15 Uhr, in drei Schulen eingebrochen.

Dabei hebelten die unbekannten Tatverdächtigen Türen, Schubladen und Schränke auf, stahlen einen Tresor mit Bargeld sowie Musikelektronik. Es wurde insgesamt ein Sachschaden von rund 45.000 Euro und ein Beuteschaden von rund 1.500 Euro angerichtet. Die Auswertung von Spuren dauert an.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt unter anderem wegen Einbruchsdiebstahl und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0931-457 2230 zu melden.