In einer deutschlandweiten Vergleichsstudie zum Abfallaufkommen schneidet das Uniklinikum Würzburg gut ab
WÜRZBURG – Das Uniklinikum Würzburg (UKW) hat sich an einer deutschlandweiten Studie der Hochschule Pforzheim zum Abfallaufkommen in Krankenhäusern beteiligt. Die Ergebnisse zeigen, dass das UKW im Vergleich zu anderen Kliniken gut aufgestellt ist. Ziel der Studie war es, vergleichbare Kennzahlen zu ermitteln und Handlungsansätze für einen ressourcenschonenderen Klinikbetrieb abzuleiten. Trotz der positiven Ergebnisse kündigte das UKW weitere Bemühungen zur Abfallvermeidung und -trennung an.
Das Uniklinikum Würzburg belegt in der Studie, die vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde, in den abgefragten Abfallfraktionen gute Plätze. Robert Uhl, Abfallbeauftragter des UKW, erklärte, dass pro Behandlungsfall 4,76 kg Restabfall entstehen, was den sechsten Platz unter den 15 teilnehmenden Uniklinika bedeutet. Bei Verpackungen aus Papier oder Pappe liegt das UKW mit 0,752 kg pro Behandlungsfall auf dem fünften Platz.
Um den Austausch zu fördern und voneinander zu lernen, haben sich das UKW und sieben weitere Uniklinika sowie eine medizinische Hochschule zu einem Online-Netzwerk zusammengeschlossen. Das erste Treffen hat bereits stattgefunden. Julia Weimert von der Stabsstelle Nachhaltigkeit des UKW betonte, dass man sich weiterhin bemühen werde, Abfallvermeidung und -trennung zu optimieren.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!