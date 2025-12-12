In Elfershausen wurde ein Spiegel abgefahren – Gibt es Zeugen?

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. Am Donnerstag, gegen 21:15 Uhr, kam es zwischen Oberhohenried und Römershofen zum Kontakt zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Einem in Richtung Römershofen fahrenden BMW wurde hierbei der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallgegner, ein in Richtung Oberhohenried fahrendes grünliches Fahrzeug, ist derzeit unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.