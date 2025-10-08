Auto IU

In Erlabrunn wurden Grundstücke ausgespäht – Wer kann Hinweise auf einen rumänischen BMW geben?

Bild von Raman Oza auf Pixabay
ERLABRUNNAm Dienstag, gegen 13:30 Uhr, wurden in der Falkenburgstraße in Erlabrunn zwei verdächtige Personen beobachtet, die aus einem BMW mit rumänischer Zulassung heraus Fotos eines Wohnanwesens machten.

Die Personen – ein Mann und eine Frau – gaben auf Ansprache an, für eine Telekommunikationsfirma tätig zu sein, was die Mitteilerin jedoch ausschließen konnte. Da die Zielrichtung des Handelns unklar ist und es sich um mögliche Vorbereitungshandlungen für Diebstahlsdelikte handeln könnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Personen entfernten sich anschließend mit dem PKW (Marke BMW) mit rumänischer Zulassung.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um weitere Meldungen, die zur Identität der Personen oder deren Handlungsintentionen beitragen können.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

