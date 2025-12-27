In Hassfurt ging die Fahrt gegen einen Gartenzaun – Gibt es Zeugen?

HAßFURT, OT SYLBACH, LKR. HAßBERGE – In der Talstraße stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den Gartenzaun eines Grundstücks. Der Schaden wurde am Donnerstagnachmittag bemerkt. Die Unfallzeit könnte aber bereits etwa eine Woche zurückliegen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.