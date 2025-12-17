In Haßfurt ist die Generation 55+ gefragt
Wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts
LANDKREIS HASSBERGE – Die Bürgerbefragung der Generation 55plus zur Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts verzeichnet nach zwei Wochen eine positive Resonanz. Mit einer Rücklaufquote von über 32 Prozent zeigt sich bereits jetzt eine hohe Beteiligung der 3.000 repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürger.
Die Befragung soll aufschlussreiche Erkenntnisse über die Lebenssituation und die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung im Landkreis liefern. Die ausgewählten Personen haben noch bis zum Ende des Jahres Zeit, ihre Anregungen und Wünsche einzubringen und damit die kommunalpolitische Zukunftsplanung aktiv mitzugestalten.
Anonymität und Auswertung
Die Teilnahme an der Umfrage erfolgt vollständig anonym. Um eine professionelle Analyse der Daten zu gewährleisten, wurde ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut mit der Auswertung der Fragebögen beauftragt.
Appell von Landrat Wilhelm Schneider
Landrat Wilhelm Schneider rief diejenigen, die bisher noch nicht teilgenommen haben, dazu auf, ihre Stimme zu nutzen. Er betonte, dass die Rückmeldungen essenziell seien, um Anforderungen direkt in das Seniorenpolitische Gesamtkonzept einfließen zu lassen. Dieses Konzept diene als zentrales Instrument, um das Leben im Alter im Landkreis Haßberge dauerhaft attraktiv und lebenswert zu gestalten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!