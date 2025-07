In Hausen werden 13 Neue Straßenbäume gepflanzt

BAD KISSINGEN – Im Rahmen der kfW-geförderten Initiative „Wir machen’s uns grüner“ entstehen in Bad Kissingen neue grüne Stadträume. Nach der Neupflanzung von 113 Bäumen in Grünflächen im Frühjahr werden aktuell Straßenbäume neu gesetzt.

Im Stadtteil Hausen sind bereits 19 Bäume gepflanzt worden – unter anderem am Friedhof, an den Pestkreuzen in der Blumenstraße und am Rasenweg. Die bislang größte Maßnahme im Stadtteil folgt nun in der Hausener Straße, wo 13 neue Straßenbäume gesetzt werden.

Durch gezielte Entsiegelung wird aus grauem Asphalt ein klimafreundlicher Raum mit vielen Vorteilen: mehr Schatten und kühlere Temperaturen, Lebensraum für Insekten und Vögel sowie ein besserer Wasserrückhalt.

Zum Baustart machten sich Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel, Projektleiter Maximilian Fichtl sowie die Hausener Stadträte Wolfgang Lutz und Bernd Czelustek persönlich ein Bild vom Vorhaben und klärten letzte Fragen.