In Kurve mit Krad gestürzt – Frau bricht sich die Schulter

OBERVOLKACH, LKR. KITZINGEN – Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr stürzte eine 20-jährige Leichtkraftradfahrerin auf der Staatsstraße von Obervolkach nach Krautheim ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer.

Die junge Frau rutschte wohl in einer Linkskurve mit ihrem Leichtkraftrad weg, stürzte auf die linke Seite und rutschte über die Fahrbahn, bevor sie in die Leitplanke prallte. Ersthelfer kümmerten sich vorbildlich um die Verletzte und sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die 20-Jährige wurde mit Verdacht auf Schulterbruch in das Kitzinger Krankenhaus gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro.