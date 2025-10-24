Auto IU

In letzter Sekunde: Junge Frau wird von der Polizei aus dem Main gerettet

24. Oktober 2025Letztes Update 24. Oktober 2025
WÜRZBURG/ZELLERAU – Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte am Mittwoch gegen 22:15 Uhr: Eine 21-jährige deutsche Frau trieb hilflos in der Dunkelheit im Main. Hinzugezogene Polizeibeamte sprangen ebenfalls in den Fluss und konnten die Frau unter Zuhilfenahme eines Rettungsrings lebend ans Ufer zurückholen.

Die Frau, die starke Unterkühlungen erlitt, wurde zur weiteren Behandlung in ein Würzburger Klinikum gebracht. Es besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr. Die eingesetzten Beamten wurden ebenfalls medizinisch erstversorgt, bedurften aber keiner weiteren Behandlung.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich entlang des Mainufers mehrere Rettungsringe befinden, die im Ernstfall durch jedermann genutzt werden können.

