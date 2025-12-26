Auto IU

In Lohr wurde ein Motorradsitz zerschlitzt und eine Autoseite zerkratzt – Gibt es Zeugen?

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Ein Unbekannter hat den Sitz eines Motorrades der Marke Kawasaki mit einem unbekannten spitzen Gegenstand aufgeschlitzt. Das Motorrad war in der Färbergasse abgestellt. Die Sachbeschädigung hat sich am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr, ereignet.

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 09:30 Uhr, hat ein Unbekannter die Beifahrerseite eines geparkten Skoda im Trautenauer Weg mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter Tel. 09352/8741-0 entgegen.

