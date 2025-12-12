In Mellrichstadt brauchten Diebe einen Stromverteilerkasten und ein Auto wurde aufgebrochen

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, entwendete ein Unbekannter mehrere Gegenstände aus einem in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw. Das Fahrzeug war unverschlossen. Der Täter entwendete ein circa 20 Meter langes Stromkabel sowie einen Verteilerkasten.

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Ein Unbekannter betrat von Mittwoch, 17:00 Uhr, auf Donnerstag, 06:45 Uhr, widerrechtlich, eine Scheune in der Roßmarktgasse. Ein darin abgestelltes Auto wurde aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchwühlt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.