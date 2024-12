In Schule und Kindergarten eingebrochen

REICHENBERG / LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule und einem angrenzenden Kindergarten in der Malzstraße. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden.

Einbruch in die Grundschule

Der Täter hebelte ein Fenster im Erdgeschoss der Grundschule auf und drang so ins Gebäude ein. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht, in denen Schränke geöffnet und durchwühlt wurden.

Vorgehen im Kindergarten

Nach der Tat in der Grundschule schlug der Unbekannte ein Fenster im Untergeschoss des angrenzenden Kindergartens ein. Auch dort wurden Schränke, insbesondere im Büroraum, durchwühlt.

Beute und Schaden

Der Täter konnte unerkannt entkommen und erbeutete einen niedrigen, dreistelligen Geldbetrag. Der durch die Einbrüche verursachte Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 5.500 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Taten beitragen können.