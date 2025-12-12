In Schweinfurt fetzen sich die Spiegel von Mercedes und Audi – Flucht – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / STEINBERG. Am Donnerstag, gegen 16:05 Uhr, kam es im Bereich des Lindenbrunnenwegs zum Kontakt zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Einem Mercedes wurde hierbei der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallgegner, der Fahrer eines dunklen Audis, ist derzeit unbekannt.

EUERBACH, LKR. SCHWEINFURT. In der Von-Münster-Straße wurde der Außenspiegel eines geparkten Skoda abgefahren. Der Verursacher flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich von Mittwoch, 17:00 Uhr, auf Donnerstag, 10:30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.