In Straßengraben gerutscht und noch ein weiterer Unfall in Karlstadt

KARLSTADT – LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagnachmittag (05.01) ereignete sich auf der St 2435 ein Unfall, bei dem ein junger Pkw-Fahrer aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in den Straßengraben rutschte. Der Fahrer wollte in einer Parkbucht eine Pause einlegen, geriet jedoch wegen der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Trotz Bremsversuchen landete das Fahrzeug im Graben. Glücklicherweise blieben alle vier Insassen unverletzt. Es entstand ein Flurschaden, und der Pkw musste abgeschleppt werden. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld.

KARLSTADT – LKR. MAIN-SPESSART – Bereits am Sonntagvormittag (05.01) ereignete sich ein weiterer Unfall, ebenfalls durch Schneematsch. Auf der B26, zwischen Stetten und Karlstadt, verlor ein Pkw-Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, da er seine Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst hatte. Das Auto landete im angrenzenden Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, und ein Fremdschaden entstand nicht. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Stetten war mit 17 Einsatzkräften im Einsatz. Auch in diesem Fall erwartet den Fahrer ein Bußgeld.