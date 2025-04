In Volkach ist immer etwas los: Kultur, Kabarett, Kulinarik, Konzerte und Genuss für alle Sinne

VOLKACH – Die feine Weinstadt Volkach, idyllisch am Main gelegen und von Weinbergen umringt, ist ein wunderbares Ausflugsziel – nicht nur in den warmen Monaten, sondern das ganze Jahr über.

Die malerische Altstadt mit ihrer über 1100-jährigen Geschichte bietet zahlreiche Veranstaltungen, die keine Langeweile aufkommen lassen. Neben der herzlichen Gastfreundschaft der Volkacher sorgen zahlreiche Events für ein abwechslungsreiches Jahr voller Kultur, Musik, Wein und Kulinarik.

Ob Magie, Musik, Genuss oder Tradition – 2025 hält für jeden etwas bereit. Vom Volkacher Winterzauber über Konzerte, Kabarett und Weinfeste bis hin zur festlichen Weihnachtsstraße bietet die Stadt ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Einen Überblick über alle Events gibt es unter www.volkach.de/veranstaltungen.

Musik, Musik, Musik

In Volkach liegt immer Musik in der Luft. Den Auftakt macht das erste Marktplatzkonzert zur Tourismus-Saisoneröffnung am 20. April, bei dem sich Weinprinzessinnen und der Volkacher Ratsherr musikalisch auf Ostern einstimmen.

Ein weiteres Highlight ist die Pfingstserenade des SBO Volkach am Pfingstsonntag, 8. Juni, auf dem Marktplatz. Wer einen guten Platz ergattern möchte, sollte sich frühzeitig einfinden, denn das Orchester bietet ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm.

Im Sommer stehen weitere musikalische Höhepunkte auf dem Programm:

Volkacher Lebensart (20./21. Juni)

Sommer-Sound-Konzerte (17., 19. & 24. Juli)

Volkacher Musik-Herbst (14., 21., 28. September & 5. Oktober)

Wein, Wein, Wein

Das wohl bekannteste Weinfest Frankens findet auch 2025 in Volkach statt: Das 75. Fränkische Weinfest lädt vom 15. bis 19. August zum Feiern, Tanzen und Genießen ein. Das Jubiläumsweinfest ist ein Muss für alle Weinliebhaber.

Im Herbst lockt die Weinleseparty mit Weintasting (19. bis 21. September) auf den Volkacher Marktplatz. Dort verwandelt sich die Stadt in eine große Freiluft-Vinothek mit rund 100 verschiedenen Frankenweinen zum Probieren.

Kabarett und Genussmeile

Freunde des Humors dürfen sich auf den 6. Volkacher Kabarett Sommer (29. August bis 7. September) freuen. Auf dem Weinfestplatz erwartet die Gäste eine Mischung aus Wortwitz, Musik und Unterhaltung. Der Vorverkauf hat bereits am 29. März begonnen.

Zum Abschluss des Herbstes lädt Volkach zur Genussmeile (18./19. Oktober) ein. Hier können Besucher flanieren, probieren und shoppen – eine perfekte Gelegenheit, die feinen Spezialitäten der Region mit allen Sinnen zu genießen.

Mit diesem abwechslungsreichen Programm wird Volkach auch 2025 seinem Ruf als lebendige Kultur- und Weinstadt gerecht.