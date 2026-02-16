In Volkach ist immer etwas los: Kultur, Kulinarik und Konzerte für 2026

VOLKACH – Die idyllische Weinstadt am Main lädt auch im Jahr 2026 zu einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm ein, das von traditionellen Weinfesten bis hin zu modernen Musikevents reicht. Den Auftakt macht am 15. März das Volkacher Frühlingserwachen mit verkaufsoffenem Sonntag, einer Bummelmeile in der Altstadt und dem beliebten Flohmarkt auf dem Weinfestplatz.

Musikalische Highlights bieten das Marktplatzkonzert zur Saisoneröffnung am 5. April sowie die legendäre Pfingstserenade am 24. Mai. Im Sommer folgen die Veranstaltungsreihe „Volkacher Lebensart“ im Juni und die „Sommer-Sound-Konzerte“ im Juli, bevor im August das 76. Fränkische Weinfest als absoluter Höhepunkt die Besucher an die Mainschleife lockt. Den herbstlichen Genuss versprechen die Weinleseparty mit großem Tasting im September sowie die Genussmeile im Oktober, während der Volkacher Kabarett Sommer zwischen dem 28. August und 6. September für beste Unterhaltung sorgt.

Alle Termine und Details zum gesamten Veranstaltungsjahr findest du online unter www.volkach.de/veranstaltungen. Die besinnliche Weihnachtsstraße in der Altstadt bildet vom 27. bis 29. November den krönenden Abschluss des Eventkalenders.

