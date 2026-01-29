Auto IU

In Würzburg gab es für die Polizei ordentlich zu tun

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026
WÜRZBURG / ZELLERAU. Ein in der Georg-Eydel-Straße geparkter weißer Ford wurde zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 12:00 Uhr, an der linken Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden wird derzeit auf 2.000 Euro geschätzt.

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Am Dienstag, gegen 10:00 Uhr, wurde ein in der Nürnberger Straße geparkter Mazda beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

WÜRZBURG / DÜRRBACHAU. Ein grauer Citroen wurde zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, an der rechten hinteren Fahrzeugtüre beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Rudolf-Clausius-Straße. Da kein Lackschaden vor Ort erkennbar war, gehen die Beamten aktuell von einer Person aus, welche die Delle verursacht haben soll.

WÜRZBURG / GROMBÜHL. In der Grombühlstraße wurde ein Firmenfahrzeug im Bereich der Motorhaube beschädigt. Der Mercedes parkte dort zwischen Dienstag, 13:00 Uhr, und Mittwoch, 21:00 Uhr.

WÜRZBURG / STEINBACHTAL. Am Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr, wurden insgesamt fünf Spinde des Rudervereins in der Mergentheimer Straße angegangen. Aus einem Spind wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Der entstandene Sachschaden an den Spinden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.

