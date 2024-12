In Würzburg hinterlassen zwei Unfallflüchtige 6.000 Euro „Weihnachtsfreude“

WÜRZBURG – FRAUENLAND. In der Jakob-Riedinger-Straße kam es zwischen Freitag, 08:15 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an der dortigen E-Ladesäule. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den grauen Skoda eines Geschädigten im Bereich der Heckstoßstange und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

WÜRZBURG – SANDERAU. Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich in der Sophienstraße zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und Samstag, 10:45 Uhr. Ein am Fahrbahnrand geparkter roter Seat wurde im Bereich des linken, vorderen Radkastens beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall entfernte sich der Unfallverursacher ohne Meldung des Vorfalls.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt um Hinweise unter der Telefonnummer 0931/457-2230.