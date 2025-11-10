In Würzburg und Kitzingen wird getrunken, gefahren und dann noch beleidigt

WÜRZBURG / FRAUENLAND U. KITZINGEN – Am Sonntag leisteten gleich zwei Verkehrsteilnehmer erheblichen Widerstand bei einer Verkehrskontrolle und beleidigten die eingesetzten Beamten. Insgesamt wurden vier Einsatzkräfte leicht verletzt.

Pkw-Fahrerin alkoholisiert unterwegs

Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, fiel einer 22-jährigen Autofahrerin ein grauer Volvo auf, der durch Schlangenlinien in den Gegenverkehr kam und kurze Zeit später eine Lichtzeichenanlage ignorierte. Die hinzugerufene Streife konnte den Pkw schließlich in der Emil-Fischer-Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Da ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille anzeigte, sollte die 48-jährige deutsch-britische Fahrerin durch die Würzburger Polizei auf die Dienststelle gebracht werden. Die Frau schien damit jedoch nicht einverstanden zu sein und widersetzte sich beim Verbringen in den Dienstwagen, sodass die Streife ihr Handschellen anlegen mussten. Bei den Widerstandshandlungen wurde eine Polizistin leicht verletzt. Auf der Fahrt zur Dienststelle beleidigte die 48-Jährige zudem die eingesetzten Beamten.

Auf der Dienstelle wurde die Frau schließlich in Gewahrsam genommen. Nach einer Nacht in der Zelle konnte sie das Dienstgebäude am nächsten Morgen wieder verlassen.

E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand

Ebenfalls am Sonntag, gegen 11:30 Uhr, wurde der Kitzinger Polizei ein E-Scooter-Fahrer gemeldet, der in der Straße „Am Unteren See“ augenscheinlich alkoholisiert unterwegs sei. Eine Streife der Kitzinger Polizei konnte den Mann antreffen und kontrollieren. Da sich der Mann äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt und keine Angaben zu seiner Person machen wollte, wurde der 46-jährige Rumäne mit zur Dienststelle genommen. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Bei dem Einsatz wurden insgesamt drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 46-Jährige wurde zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und konnte anschließend wieder entlassen werden.

Die Frau sowie der Mann müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.