Industriegeschichte hautnah erleben: Großes Besucherinteresse am Pfingstwochenende im Industriemuseum Schweinfurt
SCHWEINFURT – Das Pfingstwochenende bescherte dem Industriemuseum Schweinfurt einen wahren Besucheransturm. Gleich an zwei Tagen öffnete das Museum in der historischen ehemaligen Kunstmühle an der Gutermann-Promenade seine Pforten – neben dem regulären Öffnungstag zog insbesondere der bundesweite Deutsche Mühlentag zahlreiche Technikbegeisterte an. Bei strahlendem Frühsommerwetter lockte das Programm sowohl Einheimische als auch viele vorbeireisende Radtouristen an.
Die Besucher nutzten die Gelegenheit, tief in die wegweisende industrielle Vergangenheit der Mainstadt einzutauchen.
Faszination Wälzlager und Fahrrad-Pioniere
Im Mittelpunkt des Besucherinteresses stand das absolute Herzstück der Schweinfurter Industrie: die Kugellagerfertigung. An den historischen Exponaten ließen sich die Gäste detailliert erklären, mit welcher enormen Präzision die perfekten Stahlkugeln einst gefertigt, sortiert und schließlich in die Wälzlager eingebaut wurden.
Großen Anklang fand das Museum auch bei den zahlreichen Radtouristen, die entlang des Mains unterwegs waren und an der Gutermann-Promenade spontan Halt machten. Ihnen wurde vor Augen geführt, dass das moderne Fahrrad ohne Schweinfurter Erfindergeist kaum denkbar wäre. Die Pionierarbeit lokaler Tüftler und die Entwicklungen der Traditionsfirma Fichtel & Sachs haben das Radfahren weltweit revolutioniert und erleichtert. In den Führungen warfen die Experten dabei auch eine durchaus knifflige Frage auf: Wie viele Kugellager werden eigentlich mindestens benötigt, damit ein Fahrrad überhaupt fahrbereit ist?
Neben der Fahrrad- und Lagertechnik erfuhren die Gäste zudem Wissenswertes über die Funktionsweise eines modernen Blockheizkraftwerks.
Sonderausstellung zur Windkraft im Fokus
Ein weiteres Highlight des Pfingstwochenendes war die aktuelle Wechselausstellung unter dem Titel „Windkraft – Power aus der Natur mit Technik aus Schweinfurt“. Die Schau schlägt gekonnt die Brücke von den historischen Anfängen der Energiegewinnung bis hin zur modernen, regenerativen Zukunftstechnologie, in der bis heute maßgeschneiderte Komponenten und Großlager aus Schweinfurter Produktion weltweit eine Schlüsselrolle spielen.
Wer das Museum an den kommenden Wochenenden selbst erkunden möchte, findet alle Details zu den regulären Öffnungszeiten, Preisen und Sonderführungen im Internet unter www.industriemuseum-schweinfurt.de.
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