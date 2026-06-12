Industrieller Wandel im Fokus: Bundestagsfraktion Die Linke lädt zur Automobilkonferenz nach Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die deutsche Automobil- und Zulieferindustrie steckt mitten im größten Umbruch ihrer Geschichte. Transformation zur Elektromobilität, fortschreitende Digitalisierung und ein immer schärferer internationaler Wettbewerb wirbeln bewährte Strukturen durcheinander. Wie dieser Wandel ohne Massenentlassungen und sozial gerecht gelingen kann, ist das Thema einer bundesweiten Konferenz, zu der die Bundestagsfraktion Die Linke Mitte Juni nach Schweinfurt einlädt.
Als Austragungsort für den bundesweiten Gipfel am Dienstag, 16. Juni 2026, wurde bewusst das Kolping Hotel Schweinfurt gewählt. Die Region Main-Rhön steht als traditionsreiches Zentrum der Wälzlager- und Zulieferindustrie wie kaum eine andere in Deutschland exemplarisch für die massiven Herausforderungen und Existenzängste, aber auch für die Chancen des industriellen Wandels.
Hochkarätige Podien mit Gewerkschaften, Politik und Wissenschaft
Das Programm der Konferenz bringt Entscheider und Denker aus verschiedenen Bereichen zusammen, um praxisnahe wirtschaftspolitische Perspektiven zu erarbeiten.
Nach der Eröffnung und einem Grußwort der Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner diskutieren in verschiedenen Fachpanels unter anderem:
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Ulrich Schöplein (Betriebsrat beim Schweinfurter Zulieferer-Riesen Schaeffler)
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Thomas Höhn (IG Metall)
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Agnes Conrad (Schweinfurter Bundestagsabgeordnete, Die Linke)
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Mirze Edis und Cem Ince (Mitglieder des Bundestages, Die Linke)
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Christina Schildmann (Hans-Böckler-Stiftung)
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Katharina Keil (Sozial-ökologische Ökonomin)
Produktion, Klimaschutz und gute Arbeit verbinden
Die Schweinfurter Abgeordnete Agnes Conrad macht im Vorfeld deutlich, worum es bei der Konferenz im Kern geht:
„Die Zukunft der Automobil- und Zulieferindustrie entscheidet nicht nur über die Wettbewerbsfähigkeit eines zentralen Industriezweigs, sondern auch über hunderttausende Arbeitsplätze und die Frage, wie der ökologische Umbau sozial gerecht gestaltet werden kann. Gemeinsam mit Beschäftigten, Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik wollen wir Wege diskutieren, wie industrielle Produktion, Klimaschutz und gute Arbeit dauerhaft miteinander verbunden werden können.“
Die Konferenz bietet eine Plattform für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Branchen-Experten sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger, um direkt mitzugestalten und ins Gespräch zu kommen.
Anmeldung für Interessierte
Die Teilnahme an der Konferenz ist für alle Interessierten offen. Um eine vorherige Planung des Caterings und der Räumlichkeiten zu gewährleisten, bittet die Fraktion um eine kurze, formlose Anmeldung per E-Mail.
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Anmelde-Adresse: veranstaltung@dielinkebt.de
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Termin: Dienstag, 16. Juni 2026
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Ort: Kolping Hotel Schweinfurt, Moritz-Fischer-Straße 3, 97421 Schweinfurt
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