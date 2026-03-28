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Industriemuseum Schweinfurt: Bezirkstagspräsident informiert sich über ehrenamtliches Engagement

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026
Industriemuseum Schweinfurt: Bezirkstagspräsident informiert sich über ehrenamtliches Engagement
Dr. Riccardo Altieri (Bezirksheimatpfleger), Museumsleiter Wolfgang Rücknagel, Wolfgang Gläntz (AKI), Vorsitzender AKI Rüdiger Sontheimer, Anne Kraft (Sachgebietsleitung Museen), Bezirkstagspräsident Stefan Funk, Museumsführer Dieter Bauer Bild: Dieter Bauer, Selbstauslöser
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SCHWEINFURT – Am Donnerstag, den 12. März 2026, hat eine Delegation des Bezirks Unterfranken das Industriemuseum Schweinfurt besucht. Bezirkstagspräsident Stefan Funk, Bezirksheimatpfleger Dr. Riccardo Altieri und die Leiterin des Sachgebiets Museen, Anne Kraft, nahmen sich zwei Stunden Zeit, um mit dem Vorstand des Förderkreises AKI über die Zukunft der Industriekultur zu beraten.

Im Fokus des Austauschs standen die enge Verbindung zwischen Stadt- und Industriegeschichte sowie die Vermittlung technischer Inhalte an die jüngere Generation. Die Vertreter des AKI präsentierten dabei ihre Strategien zur Digitalisierung, wie etwa den Einsatz von QR-Codes für vertiefende Informationen zu den Exponaten, und berichteten von der erfolgreichen Kooperation mit dem Celtis-Gymnasium. Ein weiteres zentrales Anliegen des Vereins ist der Ausbau eines öffentlich zugänglichen Industriearchivs.

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Die Highlights und Themen des Besuchs im Überblick:

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  • Technik erleben: Vorführungen laufender Maschinen im Kugellagerraum machten die industrielle Fertigung für die Gäste greifbar.

  • Sonderausstellung: Die Delegation besichtigte die aktuelle Wechselausstellung zum Thema Windkraft.

  • Ehrenamtliche Leistung: Die Vertreter des Bezirks zeigten sich beeindruckt von der jahrzehntelangen Arbeit, die der Verein rein ehrenamtlich erbringt.

  • Zukunftsperspektiven: Diskutiert wurden Möglichkeiten der Förderung sowie die bestehende gute Zusammenarbeit mit städtischen Institutionen wie dem Stadtarchiv und der Tourist-Information.

Der Besuch wurde von beiden Seiten als konstruktives Signal für die weitere Entwicklung des Museums bewertet. Der AKI-Vorstand bedankte sich für die positiven Rückmeldungen und wertvollen Anregungen zur Stärkung der regionalen Industriekultur.

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