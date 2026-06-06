Influencer-Hype eskaliert in der City: Rund 200 Jugendliche ziehen randalierend durch Würzburger Läden
WÜRZBURG / INNENSTADT – Der Besuch einer bekannten Internet-Persönlichkeit hat am Mittwochnachmittag in der Würzburger Innenstadt zu einem Chaos-Einsatz der Polizei geführt. Rund 200 Kinder und Jugendliche strömten in den Stadtkern, um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Auf der Jagd nach dem Influencer geriet die Situation jedoch außer Kontrolle: Gruppen zogen randalierend durch Kaufhäuser, begingen Sachbeschädigungen und stahlen Waren. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.
Der Massenauflauf formierte sich am Mittwoch (3. Juni 2026) gegen 17:30 Uhr, als sich die Nachricht über den Aufenthalt des Webstars wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken verbreitete.
Spur der Verwüstung in Drogerien und Kaufhäusern
Binnen kürzester Zeit strömten Massen von meist sehr jungen Fans in die Fußgängerzone. Auf der hektischen Suche nach dem Influencer verlagierte sich das Geschehen auch in die dortigen Geschäfte. Aus dem Fan-Hype entwickelte sich in mehreren Läden pure Dynamik und blinde Zerstörungswut.
Nach Angaben der Polizei zogen diverse Gruppierungen lautstark und randalierend durch Drogeriemärkte und Kaufhäuser. Dabei blieb es nicht nur bei lautem Geschrei: Es kam zu gezielten Sachbeschädigungen an der Ladeneinrichtung und zu zahlreichen Ladendiebstählen. Glücklicherweise wurde bei dem gesamten Chaos nach aktuellem Ermittlungsstand niemand körperlich verletzt.
Polizei fordert Videomaterial an und sucht Geschädigte
Die Würzburger Polizei rückte mit starken Kräften in der Innenstadt an, um die Situation zu beruhigen und die Gruppen zu zerstreuen. Aktuell stehen die Beamten im engen Austausch mit den betroffenen Ladenbetreibern, um das genaue Ausmaß der Schäden und Diebstähle zu beziffern. Um die jugendlichen Randalierer und Diebe zu identifizieren, setzen die Ermittler auch auf die sozialen Medien selbst – denn viele der Beteiligten dürften die Aktion gefilmt haben.
Zeugenaufruf und Videomaterial gesucht:
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Geschäftsinhaber, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben, sowie Augenzeugen, sich zu melden. Besonders wichtig für die Ermittler ist Bild- und Videomaterial (z. B. Smartphone-Aufnahmen), das die Vorfälle oder die Täter zeigt.
Hinweise und Material nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
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