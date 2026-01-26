Auto IU

Infoabend der Offenen Hilfen „Wir machen, was uns Spaß macht!“

26. Januar 2026Letztes Update 26. Januar 2026
Infoabend der Offenen Hilfen „Wir machen, was uns Spaß macht!“
Foto: Pixabay / geralt
SCHWEINFURT – Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt laden am Montag, den 2. Februar 2026, um 18:30 Uhr zu einem unverbindlichen Informationsabend für alle interessierten Bürger ab 18 Jahren ein. In den Räumlichkeiten in der Gorch-Fock-Straße 13 erfahren potenzielle Freiwillige, wie sie Menschen mit Behinderung im Alltag unterstützen und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aktiv fördern können. Das Treffen bietet die Gelegenheit, sich ohne Voranmeldung über die vielfältigen Einsatzbereiche und den organisatorischen Rahmen eines Ehrenamts zu informieren.

Neben den konkreten Aufgabenfeldern thematisiert der Infoabend auch die fachliche Begleitung der Helfer sowie die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für das Engagement. Die Verantwortlichen der Lebenshilfe betonen dabei vor allem den persönlichen Gewinn und die Freude, die eine solche sinnstiftende Tätigkeit mit sich bringt. Ziel ist es, neue Mitstreiter zu gewinnen, die Lust darauf haben, Zeit zu schenken und gemeinsam mit Menschen mit Behinderung Freizeit zu gestalten oder Unterstützung im Alltag zu leisten.

Für Kurzentschlossene ist der Zugang zum Informationsabend barrierefrei und unkompliziert möglich. Wer vorab Fragen hat oder weitere Details zur Arbeit der Offenen Hilfen benötigt, kann sich telefonisch oder per E-Mail direkt an die Organisation wenden. Umfangreiche Informationen zu den verschiedenen Projekten und Möglichkeiten der Mitarbeit sind zudem auf der offiziellen Website der Lebenshilfe Schweinfurt hinterlegt.

