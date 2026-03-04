Auto IU

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Infoabend: Endometriose ist behandelbar
Foto: Daniel Peter / UKW
WUERZBURG IM LANDKREIS WUERZBURG – Die Universitäts-Frauenklinik lädt am Dienstag, den 24. März 2026, zu einem kostenlosen Informationsabend unter dem Motto „Endometriose – nicht heilbar, aber behandelbar“ ein. Da in Deutschland etwa zwei Millionen Frauen von dieser komplexen gynäkologischen Erkrankung betroffen sind, stehen an diesem Abend aktuelle Diagnosewege sowie moderne Therapieoptionen im Fokus der Experten.

Prof. Dr. Achim Wöckel und sein Team erläutern während der Veranstaltung, wie gebärmutterschleimhautähnliche Zellverbände außerhalb der Gebärmutter zu teils massiven Beschwerden führen können. Da die Symptome oft unspezifisch sind, bleibt die Erkrankung häufig jahrelang unerkannt. Privatdozentin Dr. Saskia-Laureen Herbert wird daher über moderne Diagnostik wie Ultraschall und MRT aufklären, um Betroffene zu einer konsequenten Abklärung ihrer Schmerzen zu ermutigen.

Neben der Diagnose werden vielfältige Behandlungswege vorgestellt, die von medikamentösen und hormonellen Ansätzen bis hin zu operativen Eingriffen reichen. Dr. Anastasia Altides, Leiterin des Endometriosezentrums, betont dabei die Vorteile minimal-invasiver Verfahren. In der Würzburger Klinik kommen hierfür neben der klassischen Bauchspiegelung auch hochmoderne, robotisch unterstützte Systeme zum Einsatz, um die bestmöglichen Ergebnisse für die Patientinnen zu erzielen.

Tefal x Jamie Oliver: Neue Edelstahl-Keramikpfannen ergänzen die beliebte Produktreihe der beiden Küchenexperten

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Abends ist die strukturierte Selbstfürsorge und die Vorstellung einer neu entstehenden Selbsthilfegruppe. Du erhältst vor Ort wertvolle Einblicke, wie der Austausch mit anderen Betroffenen und eine gezielte Unterstützung den Umgang mit der chronischen Erkrankung im Alltag erleichtern können. Die Experten des Uniklinikums Würzburg stehen dir während der Veranstaltung für Fragen zur Verfügung.

